На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу

Инцидент, по данным ведомства, произошел днем в четверг. Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ" наехал на несовершеннолетнего во дворе жилого дома в микрорайоне Тундровый, ребенок получил травмы. Местная телекомпания "Импульс" опубликовала запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент происшествия. На кадрах видно, как мальчик скатился с импровизированной снежной горки во дворе на проезжую часть, после чего по нему проехала легковушка, которая "протянула" ребенка под собой еще несколько метров.