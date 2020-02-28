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На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
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РИА Новости

На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу

11:14 28.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Новом Уренгое (ЯНАО) переехал ребенка, скатившегося на проезжую часть с горки во дворе жилого дома, идет расследование, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент, по данным ведомства, произошел днем в четверг. Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ" наехал на несовершеннолетнего во дворе жилого дома в микрорайоне Тундровый, ребенок получил травмы. Местная телекомпания "Импульс" опубликовала запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент происшествия. На кадрах видно, как мальчик скатился с импровизированной снежной горки во дворе на проезжую часть, после чего по нему проехала легковушка, которая "протянула" ребенка под собой еще несколько метров.
"Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Материал в следствии", - отметили в ГИБДД.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что уголовное дело по данному факту может быть возбуждено уже в пятницу, следователи оценивают степень тяжести вреда здоровья ребенка. В экстренных службах пояснили РИА Новости, что мальчик госпитализирован с переломами.
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