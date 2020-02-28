Турция ответственна за гибель своих военных в Идлибе, считает эксперт

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ответственность за гибель турецких военнослужащих в Ответственность за гибель турецких военнослужащих в Идлибе лежит полностью на Минобороны Турции , которое не отмежевало протурецких боевиков от террористов и не предупредило Россию и Сирию о местонахождении своих военных, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Ответственность за инцидент лежит полностью на турецком военном командовании. Турция действует деструктивно в идлибской зоне деэскалации. Она не выполнила обязательства по отделению умеренных протурецких боевиков от откровенных террористов", - сказал он РИА Новости.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации действуют 20 тысяч радикальных исламистов-террористов и всего лишь около 2,5 тысячи протурецких боевиков, которые уже давно оттеснены к турецкой границе.

"Турция действует провокационно, ее спецназ численностью более 1 тысячи человек находится на территории провинции Идлиб и действует в том числе в боевых порядках боевиков и террористов. Естественно, по ним наносятся удары, в результате гибнут турецкие военнослужащие", - пояснил эксперт.

Коротченко считает это следствием того, что Турция не уведомляет Россию и Сирию о том, где находятся ее военнослужащие.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись турецкие военные, которых, согласно данным турецкой стороны, там быть не должно. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.