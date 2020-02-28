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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:14+0300
https://ria.ru/20200228/1565313810.html
Турция ответственна за гибель своих военных в Идлибе, считает эксперт
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Турция ответственна за гибель своих военных в Идлибе, считает эксперт

11:14 28.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ответственность за гибель турецких военнослужащих в Идлибе лежит полностью на Минобороны Турции, которое не отмежевало протурецких боевиков от террористов и не предупредило Россию и Сирию о местонахождении своих военных, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Ответственность за инцидент лежит полностью на турецком военном командовании. Турция действует деструктивно в идлибской зоне деэскалации. Она не выполнила обязательства по отделению умеренных протурецких боевиков от откровенных террористов", - сказал он РИА Новости.
По его словам, в идлибской зоне деэскалации действуют 20 тысяч радикальных исламистов-террористов и всего лишь около 2,5 тысячи протурецких боевиков, которые уже давно оттеснены к турецкой границе.
"Турция действует провокационно, ее спецназ численностью более 1 тысячи человек находится на территории провинции Идлиб и действует в том числе в боевых порядках боевиков и террористов. Естественно, по ним наносятся удары, в результате гибнут турецкие военнослужащие", - пояснил эксперт.
Логотипы Twitter и Facebook
Вчера, 11:06Обострение ситуации в Идлибе
В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети
Коротченко считает это следствием того, что Турция не уведомляет Россию и Сирию о том, где находятся ее военнослужащие.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись турецкие военные, которых, согласно данным турецкой стороны, там быть не должно. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
* Террористическая организация, запрещена в России
11302024
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Игорь КоротченкоТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Турция - оплот террористов
28 февраля, 11:56
ВИВасилий Иванов
1700000
там Турции нечего разделять что тут непонятно, Турция воюет в месте с террористами против режима Асада.
28 февраля, 11:50
DDvaleraP
1600000
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