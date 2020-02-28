Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 2 337

СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 315 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2337, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

По данным KCDC, из числа новых случаев 265 обнаружены в городе Тэгу, еще 15 - в провинции Кёнсан-Пукто, 19 - в провинции Чхунчхон-Намдо, остальные - из разных районов по всей стране.

За все время от нового коронавируса в Южной Корее скончались 13 человек, выздоровели 27, анализы еще 30 тысяч 237 человека в работе. 26 зараженных обнаружены среди военнослужащих. Уже более 840 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 62, в Тэгу - 1579 человек, 409 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 66 - в провинции Кёнгидо.