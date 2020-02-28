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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 2 337
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 2 337

11:08 28.02.2020 (обновлено: 11:48 28.02.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 315 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2337, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
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По данным KCDC, из числа новых случаев 265 обнаружены в городе Тэгу, еще 15 - в провинции Кёнсан-Пукто, 19 - в провинции Чхунчхон-Намдо, остальные - из разных районов по всей стране.
За все время от нового коронавируса в Южной Корее скончались 13 человек, выздоровели 27, анализы еще 30 тысяч 237 человека в работе. 26 зараженных обнаружены среди военнослужащих. Уже более 840 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи.
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Общее число зараженных к Сеуле достигло 62, в Тэгу - 1579 человек, 409 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 66 - в провинции Кёнгидо.
Ожидается, что количество подтвержденных случаев заражения в стране будет расти в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи начало проверять на коронавирус 212 тысяч последователей секты Синчхончжи. За все время Южная Корея проверила на коронавирус уже около 79 тысяч человек.
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КенгидоТэгуРаспространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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