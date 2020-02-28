Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 2 337

СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 315 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2337, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
По данным KCDC, из числа новых случаев 265 обнаружены в городе Тэгу, еще 15 - в провинции Кёнсан-Пукто, 19 - в провинции Чхунчхон-Намдо, остальные - из разных районов по всей стране.
За все время от нового коронавируса в Южной Корее скончались 13 человек, выздоровели 27, анализы еще 30 тысяч 237 человека в работе. 26 зараженных обнаружены среди военнослужащих. Уже более 840 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи.
Общее число зараженных к Сеуле достигло 62, в Тэгу - 1579 человек, 409 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 66 - в провинции Кёнгидо.
Ожидается, что количество подтвержденных случаев заражения в стране будет расти в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи начало проверять на коронавирус 212 тысяч последователей секты Синчхончжи. За все время Южная Корея проверила на коронавирус уже около 79 тысяч человек.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса