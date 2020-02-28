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Самолет вернулся в Тюмень из-за срабатывания датчика неисправности
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РИА Новости

Самолет вернулся в Тюмень из-за срабатывания датчика неисправности

11:05 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
Аэропорт Рощино в Тюмени. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший из Тюмени в Салехард, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности аэронавигационного оборудования, сообщает в пятницу пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Двадцать восьмого февраля в 08.02 (06.02 мск), спустя час после вылета, в аэропорту Рощино совершило вынужденную посадку воздушное судно А-320 АО "АТК "Ямал", выполняющее рейс YC-10 по маршруту Тюмень-Салехард. Предварительно установлено, что командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикатора неисправности аэронавигационного оборудования", – говорится в сообщении.
Как добавили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, на борту находились 89 пассажиров, в том числе один ребенок. Посадка самолета прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей начала Новоуренгойская транспортная прокуратура.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ямал (авиакомпания)УральскийТюменьРоссияПроисшествия
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