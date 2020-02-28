Самолет вернулся в Тюмень из-за срабатывания датчика неисправности

"Двадцать восьмого февраля в 08.02 (06.02 мск), спустя час после вылета, в аэропорту Рощино совершило вынужденную посадку воздушное судно А-320 АО "АТК "Ямал", выполняющее рейс YC-10 по маршруту Тюмень-Салехард. Предварительно установлено, что командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикатора неисправности аэронавигационного оборудования", – говорится в сообщении.

Как добавили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, на борту находились 89 пассажиров, в том числе один ребенок. Посадка самолета прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей начала Новоуренгойская транспортная прокуратура.