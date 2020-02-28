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Новости Подмосковья
2020-02-28T11:06+0300
https://ria.ru/20200228/1565313369.html
Семьи из Подмосковья получат скидку по ипотеке
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РИА Новости

Семьи из Подмосковья получат скидку по ипотеке

11:06 28.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевСемья во дворе нового дома
Семья во дворе нового дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьи с детьми из Московской области смогут получить сниженную ставку по ипотеке. Скидка составит 3%. Об этом сообщил телеканал "360".
Семьям, дети которых родились в Подмосковье с 1 января 2020 года, дадут скидку в 3% по ипотеке. Так, родители получат помощь при покупке квартиры в новостройке Подмосковья.
"Таким образом, если квартира стоит 4,2 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить 1,5 миллиона на процентах", — отметил Воробьев.
По его словам, для получения льготы нужно соблюдать два условия: отсутствие жилья в собственности и регистрация в Московской области хотя бы одного родителя.
"Мы сейчас вносим поправки в бюджет. Программа начала действовать с 1 января 2020 года. Я дал указание Министерству жилищной политики. В каждом офисе продаж наших строительных компаний, в каждом офисе, где оформляется ипотека, должна быть информация, кому положена скидка. И наш Минстрой должен оказать максимальное содействие, чтобы эта процедура была упрощена, чтобы люди не сходили с ума, как оформить эту скидку", — уточнил губернатор.
С вопросами можно обращаться в Министерство жилищной политики региона. Его сотрудники помогут собрать необходимый пакет документов.
"Я хочу еще раз нашим мамам и будущим мамам сказать, что все, что касается родовспоможения, сопровождения от женской консультации до рождения, у нас делается на высоком уровне. И здесь я хочу поблагодарить наших врачей, которые сопровождают каждую маму практически с первых недель. Это тоже очень важный момент. Качество родовспоможения в Московской области признано одним из самых лучших в стране. У нас есть конкурент — Москва. Везде благодаря президентской программе падает детская смертность, но у нас она находится на очень низком уровне. И это, безусловно, заслуга наших профессионалов — врачей. Поэтому в Подмосковье рожать и безопасно, и комфортно", — резюмировал Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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