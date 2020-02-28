Семьи из Подмосковья получат скидку по ипотеке

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьи с детьми из Московской области смогут получить сниженную ставку по ипотеке. Скидка составит 3%. Об этом сообщил телеканал Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьи с детьми из Московской области смогут получить сниженную ставку по ипотеке. Скидка составит 3%. Об этом сообщил телеканал "360"

Семьям, дети которых родились в Подмосковье с 1 января 2020 года, дадут скидку в 3% по ипотеке. Так, родители получат помощь при покупке квартиры в новостройке Подмосковья.

"Таким образом, если квартира стоит 4,2 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить 1,5 миллиона на процентах", — отметил Воробьев.

По его словам, для получения льготы нужно соблюдать два условия: отсутствие жилья в собственности и регистрация в Московской области хотя бы одного родителя.

"Мы сейчас вносим поправки в бюджет. Программа начала действовать с 1 января 2020 года. Я дал указание Министерству жилищной политики. В каждом офисе продаж наших строительных компаний, в каждом офисе, где оформляется ипотека, должна быть информация, кому положена скидка. И наш Минстрой должен оказать максимальное содействие, чтобы эта процедура была упрощена, чтобы люди не сходили с ума, как оформить эту скидку", — уточнил губернатор.

С вопросами можно обращаться в Министерство жилищной политики региона. Его сотрудники помогут собрать необходимый пакет документов.