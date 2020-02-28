Греческие полицейские устроили беспорядки на острове Хиос

Полиция во время столкновений с демонстрантами в Греции

АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Греческий полицейский спецназ - подразделения по восстановлению порядка (МАТ) устроили беспорядки на острове Хиос, полицейские били стекла машин, стреляли из спецсредств в граждан, обзывали их, пишет местное издание Politis Chios (Гражданин Хиоса), также опубликовавшее видеозаписи и фотографии.

Правительство Греции направило на Хиос подразделения МАТ для подавления протестов местных жителей против строительства лагерей для мигрантов. Жители островов требуют избавить их от десятков тысяч нелегальных мигрантов и навести порядок. Правительство заявило, что построит на пяти островах лагеря на 20 тысяч человек, где мигранты и беженцы будут ждать решения о предоставлении убежища.

Κάποιος να φωνάξει την αστυνομία να μας σώσει από την αστυνομία του Μιζοτάκη😡.



- Λιμένας Μεστών, Χίος, Ελλάδα. pic.twitter.com/lrinXUiMKA — Passerby (@Pby29) February 28, 2020

Спецназ прибыл на острова в ночь на 25 февраля, и сразу же произошли столкновения на Лесбосе и Хиосе. Полицейские применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На Хиосе от слезоточивого газа пострадали мэр острова Стаматис Кармантзис и один священник, председатель ассоциации священников Хиоса, они обратились в больницу за помощью.

В ходе беспорядков ранения получили десятки полицейских и местных жителей. Многие островитяне заявляли о ничем не спровоцированных избиениях.

Губернатор региона островов северной части Эгейского моря Костас Мутзурис назвал прибывших полицейских "оккупантами" и "наемниками Эрдогана" и крайне оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, который после этого решил не общаться с губернатором.

После трёх дней массовых протестов власти вынуждены были вывезти с островов спецназ, главной задачей которого является борьба с беспорядками.

"Хулиганским образом покинули в четверг Хиос подразделения МАТ, посланные правительством на рассвете во вторник, чтобы осуществить свой план по строительству лагерей. Незадолго до посадки на корабль "Остров Родос" силы МАТ дали свое последнее выступление, выступив против группы из 15 человек, которые собрались далеко за пределами порта Места и на безопасном расстоянии. Спецназовцы, одетые в гражданскую одежду, взяли шлемы и дубинки и, бросив в толпу десятки гранат с газом, перелезли через забор и разбили все оказавшиеся перед ними машины", - сообщает издание.

"Они дошли до того, что обзывали жителей Хиоса "турецким семенем", а острова севера Эгейского моря – турецкими островами, и их начальник не смог призвать их к порядку", - подчеркивает издание.

Даже когда поднималась аппарель парома после погрузки МАТ, полицейские использовали химиката против жителей, пишет издание. "Полицейские МАТ, прежде чем покинуть Хиос, бьют, оскорбляют, делают непристойные жесты. Они действуют как толпа, хулиганы и обычные головорезы. Они дают пищу беззаконию! И правительство Мицотакиса их покрывает", - написал в своем Twitter евродепутат от партии СИРИЗА Димитрис Пападимулис.