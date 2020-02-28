Губернатор Подмосковья пообещал избавиться от недобросовестных УК

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что с 1 апреля в регионе останутся лишь надежные управляющие компании. Об этом сообщил телеканал Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что с 1 апреля в регионе останутся лишь надежные управляющие компании. Об этом сообщил телеканал "360"

Число сомнительных управляющих компаний уже удалось значительно снизить. Теперь жители Подмосковья жалуются лишь на 32 организации, в отличие от прошлых 200.

Управляющие компании – это те, кому жители платят ежемесячно свои деньги. Когда-то над ними не было контроля. Их было, по-моему, около 1,5 тысячи, они работали кто во что горазд. Мы понимали, что во многом и оценка качества власти зависит от того, как работает управляющая компания", – пояснил Воробьев.

По его словам, в Московской области останутся коммунальщики, которые качественно выполняют свою работу.

"Какие главные претензии, какие главные проблемы мы видим у управляющих компаний? Это уборка подъездов и лифтов – первое место, второе – неисправность освещения, и отдельная тема – это лифты. Это топ-3 проблем, которые требуют особого внимания. Нам важно, чтобы на каждой территории была такая оценка, голосование. Но и каждый глава территории, и наша Госжилинспекция делают все, чтобы культура управляющих компаний радовала", – уточнил губернатор.

Деятельность организаций будут оценивать по комплексу мероприятий. Воробьев убежден, что важно изменить их культуру работы.