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Новости Подмосковья
2020-02-28T11:03+0300
https://ria.ru/20200228/1565313256.html
Губернатор Подмосковья пообещал избавиться от недобросовестных УК
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РИА Новости

Губернатор Подмосковья пообещал избавиться от недобросовестных УК

11:03 28.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что с 1 апреля в регионе останутся лишь надежные управляющие компании. Об этом сообщил телеканал "360".
Число сомнительных управляющих компаний уже удалось значительно снизить. Теперь жители Подмосковья жалуются лишь на 32 организации, в отличие от прошлых 200.

Управляющие компании – это те, кому жители платят ежемесячно свои деньги. Когда-то над ними не было контроля. Их было, по-моему, около 1,5 тысячи, они работали кто во что горазд. Мы понимали, что во многом и оценка качества власти зависит от того, как работает управляющая компания", – пояснил Воробьев.

По его словам, в Московской области останутся коммунальщики, которые качественно выполняют свою работу.
"Какие главные претензии, какие главные проблемы мы видим у управляющих компаний? Это уборка подъездов и лифтов – первое место, второе – неисправность освещения, и отдельная тема – это лифты. Это топ-3 проблем, которые требуют особого внимания. Нам важно, чтобы на каждой территории была такая оценка, голосование. Но и каждый глава территории, и наша Госжилинспекция делают все, чтобы культура управляющих компаний радовала", – уточнил губернатор.
Деятельность организаций будут оценивать по комплексу мероприятий. Воробьев убежден, что важно изменить их культуру работы.
"Компаний в „красной“ зоне осталось 32, к апрелю их будет ноль. Мы сделаем так, чтобы управляющие компании четко понимали, как оценивают жители их работу и на чем нужно сделать акцент. ЦУР напрямую выводит жалобы конкретного подъезда на управляющую компанию. Раньше это была длинная цепочка: через министерство жалоба шла, лампочку порой не меняли месяц, а может быть, и никогда. Сегодня задача управляющих компаний – устранять все очень быстро, а идеально – не допускать", – добавил губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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