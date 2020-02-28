Австрия начнет выдавать россиянам многократные длинные визы

"До настоящего времени Австрия выдавала многократные визы, если заявитель подал заявку на это и если имелись предусмотренные в законодательстве предпосылки. До сих пор возможность выдачи многократных виз была предусмотрена только для определенных групп людей, например, путешествующих с деловой целью. С изменением визового кодекса ЕС, которое вступило в силу 2 февраля 2020, появилась возможность выдавать многократные визы для всех групп людей, включая тех, кто отправляется в Австрию с целью туризма", - сказал посол.