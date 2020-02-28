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Туризм
2020-02-28T11:02+0300
https://ria.ru/20200228/1565313171.html
Австрия начнет выдавать россиянам многократные длинные визы
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РИА Новости

Австрия начнет выдавать россиянам многократные длинные визы

11:01 28.02.2020 (обновлено: 11:02 28.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУлица горнолыжного курорта Китцбюэль в Австрии
Улица горнолыжного курорта Китцбюэль в Австрии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Улица горнолыжного курорта Китцбюэль в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вместе с изменением визового кодекса ЕС, которое вступило в силу 2 февраля 2020, появилась возможность выдавать многократные визы для всех групп людей, включая тех, кто отправляется в Австрию с целью туризма, заявил в интервью РИА Новости посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
"До настоящего времени Австрия выдавала многократные визы, если заявитель подал заявку на это и если имелись предусмотренные в законодательстве предпосылки. До сих пор возможность выдачи многократных виз была предусмотрена только для определенных групп людей, например, путешествующих с деловой целью. С изменением визового кодекса ЕС, которое вступило в силу 2 февраля 2020, появилась возможность выдавать многократные визы для всех групп людей, включая тех, кто отправляется в Австрию с целью туризма", - сказал посол.
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Кроме того, по его словам, стала возможной так называемая "каскадная система" – постепенное продление срока действия визы в зависимости от количества предыдущих пребываний в Шенгене. "Пи такой системе возможно на основе единых и понятных правил оформлять визы с более длительным сроком действия, максимально до пяти лет. Параллельно с очень позитивным развитием российского туризма в Австрии визовый отдел австрийского посольства в Москве зафиксировал в 2019 году рост количества заявлений на выдачу визы на 5%", - добавил Айгнер.
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