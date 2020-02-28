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Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров
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РИА Новости

Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

11:01 28.02.2020 (обновлено: 14:46 28.02.2020)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журнал Forbes пересмотрел размер состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.
В январе предприниматели продали компанию американскому венчурному фонду Insight Partners за пять миллиардов долларов. Изначально издание предполагало, что в результате сделки каждый из основателей получит более миллиарда.
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Позже выяснилось, что по условиям соглашения десять процентов доли Тимашева и Баронова перешли в опционный пул для ключевых сотрудников, что уменьшило их состояние до 900 миллионов долларов.
Кроме того, с этой суммы предпринимателям придется заплатить налоги. Тимашев, проживающий в США, отдаст в казну 31 процент своего состояния, а налоговый резидент Швейцарии Баронов — 20 процентов.
Итоговый размер состояния Тимашева с учетом других активов Forbes оценил в 680 миллионов долларов, Баронова — в 770 миллионов.
Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах и офисы в 30 из них.
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