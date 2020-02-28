Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журнал Forbes Журнал Forbes пересмотрел размер состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.

В январе предприниматели продали компанию американскому венчурному фонду Insight Partners за пять миллиардов долларов. Изначально издание предполагало, что в результате сделки каждый из основателей получит более миллиарда.

Позже выяснилось, что по условиям соглашения десять процентов доли Тимашева и Баронова перешли в опционный пул для ключевых сотрудников, что уменьшило их состояние до 900 миллионов долларов.

Кроме того, с этой суммы предпринимателям придется заплатить налоги. Тимашев, проживающий в США, отдаст в казну 31 процент своего состояния, а налоговый резидент Швейцарии Баронов — 20 процентов.

Итоговый размер состояния Тимашева с учетом других активов Forbes оценил в 680 миллионов долларов, Баронова — в 770 миллионов.