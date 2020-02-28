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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2020-02-28T14:04+0300
https://ria.ru/20200228/1565312840.html
Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312911_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_ca94c364e13944453bef866a569493b4.jpg
РИА Новости

Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля

14:00 28.02.2020 (обновлено: 14:04 28.02.2020)
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ИноСМИ. Серьезно
Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля
Вчера, 14:00
Солидные американские СМИ "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс" сообщили читателям, что Москва помогает предвыборной кампании "социалиста от демократов" - Берни Сандерса. Кремль якобы делает это так же, как в 2016-м он "помогал" Трампу, – наши люди что-то химичат в соцсетях. Чтобы отвести от себя подозрения, Сандерс уже начал оскорблять Путина.
Сандерс назвал Путина бандитом и автократом. И если бы нервы у Москвы были потоньше, это выглядело бы как вызов ядерной державе номер два – возможно, от будущего президента США. Но у нас есть опыт шоу "Рашагейт", так что хамский бред на нас не действует.
Самое печальное в этой истории – безнаказанность лгунов. Ведь американские журналисты получили пулитцеровские премии за разоблачение так называемого сговора Трампа с Россией – то есть за версию, по закону аннулированную прокурором Мюллером. Почему же сегодня они врут то же самое про Сандерса? Разбирались редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ИноСМИ. СерьезноПодкастМедиавойныБерни СандерсДональд ТрампМоскваРоссияСШАВ мире
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