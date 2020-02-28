Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля

Сандерс назвал Путина бандитом и автократом. И если бы нервы у Москвы были потоньше, это выглядело бы как вызов ядерной державе номер два – возможно, от будущего президента США. Но у нас есть опыт шоу "Рашагейт", так что хамский бред на нас не действует.