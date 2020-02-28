Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Отправка Россией в Средиземное море двух фрегатов, оснащенных ракетами "Калибр", является в том числе устрашающей мерой для террористов, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Ранее Черноморский флот России сообщил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы потом присоединиться к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море. Фрегаты совершают плановый переход из Севастополя.
"Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть. Нахождение наших кораблей также нужно для охраны наших судов, которые там плавают", — сказал Кравченко.
Командующий Балтийским флотом России (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что в случае необходимости корабли смогут задействовать "Калибры" для оказания помощи группировке российских войск в Сирии. Адмирал уточнил, что это может произойти только при решении российского военного командования и для такого удара понадобится разрешение министра обороны России. Он также считает, что корабли отправились в Средиземное море для "сохранения баланса сил и значения российского ВМФ".
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Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев заявил агентству, что два корабля с "Калибрами" — это ясный сигнал террористам, которые "могут разыграть напряженность и довести ее до масштабных столкновений".
"А поскольку "Калибр" знаком и террористам, и их покровителям, это достаточное усиление тех наших военных, которые находятся там, и поддержка законных властей Сирии", — добавил Ненашев.