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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T21:42+0300
https://ria.ru/20200228/1565312686.html
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
https://cdn23.img.ria.ru/images/152521/20/1525212087_0:99:3289:1949_1036x0_80_0_0_b8e506621536a3ebc48112c3edcb481e.jpg
РИА Новости

Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"

10:52 28.02.2020 (обновлено: 21:42 28.02.2020)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Отправка Россией в Средиземное море двух фрегатов, оснащенных ракетами "Калибр", является в том числе устрашающей мерой для террористов, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Ранее Черноморский флот России сообщил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы потом присоединиться к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море. Фрегаты совершают плановый переход из Севастополя.
"Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть. Нахождение наших кораблей также нужно для охраны наших судов, которые там плавают", — сказал Кравченко.
Командующий Балтийским флотом России (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что в случае необходимости корабли смогут задействовать "Калибры" для оказания помощи группировке российских войск в Сирии. Адмирал уточнил, что это может произойти только при решении российского военного командования и для такого удара понадобится разрешение министра обороны России. Он также считает, что корабли отправились в Средиземное море для "сохранения баланса сил и значения российского ВМФ".
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Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев заявил агентству, что два корабля с "Калибрами" — это ясный сигнал террористам, которые "могут разыграть напряженность и довести ее до масштабных столкновений".
"А поскольку "Калибр" знаком и террористам, и их покровителям, это достаточное усиление тех наших военных, которые находятся там, и поддержка законных властей Сирии", — добавил Ненашев.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииВладимир Валуев (адмирал)Виктор КравченкоАдмирал Макаров (фрегат)Адмирал Григорович (фрегат)Средиземное мореМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Черноморский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
ВМФ России ходит по морям и океанам для того чтобы США не наглели
28 февраля, 11:21
Alexs.Hant
193320014
Интересная логика. По-вашему получается ИГИЛ - рай, а все кто хотят его уничтожить - злодеи. Вы сами, случаем не из Идлиба мудростью делитесь?
28 февраля, 11:30
euex- ukrainian
12511009
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