Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"

"Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть. Нахождение наших кораблей также нужно для охраны наших судов, которые там плавают", — сказал Кравченко.