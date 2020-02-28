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В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
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РИА Новости

В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы

10:51 28.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный коридор. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Ученики и учитель школы №20 в Абакане получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы, которую установили в классе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хакасии.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что несколько учеников в школе Абакана получили ожоги лица и глаз из-за действия бактерицидной лампы во время дезинфекции одного из кабинетов.
"В четверг в вечернее время в ГБУЗ РХ "РОКБ имени Н. М. Одежкина" обратилось 10 учеников 2 класса МБОУ Абакана "Средняя образовательная школа №20", которым был выставлен диагноз "Электроофтальмия". По информации администрации образовательного учреждения, во вторую смену в классе во время занятий проводилась дезинфекция бактерицидным ультрафиолетовым излучателем открытого типа в присутствии детей. Устройство было принесено в класс сотрудником школы, ответственным за проведение дезинфекционных работ", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что количество пострадавших и степень полученных ожогов уточняется. Управление проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям администрации и должностных лиц школы.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АбаканРеспублика ХакасияПроисшествия
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