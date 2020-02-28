В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы

"В четверг в вечернее время в ГБУЗ РХ "РОКБ имени Н. М. Одежкина" обратилось 10 учеников 2 класса МБОУ Абакана "Средняя образовательная школа №20", которым был выставлен диагноз "Электроофтальмия". По информации администрации образовательного учреждения, во вторую смену в классе во время занятий проводилась дезинфекция бактерицидным ультрафиолетовым излучателем открытого типа в присутствии детей. Устройство было принесено в класс сотрудником школы, ответственным за проведение дезинфекционных работ", - говорится в сообщении.