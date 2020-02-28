Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T11:25+0300
https://ria.ru/20200228/1565312575.html
Посол Австрии напомнил о важности "Северного потока — 2" для Европы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_0:177:3160:1955_1036x0_80_0_0_a3819cf17f938d999c2fd90a12fc13ee.jpg
РИА Новости

Посол Австрии напомнил о важности "Северного потока — 2" для Европы

10:49 28.02.2020 (обновлено: 11:25 28.02.2020)
2019
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Австрия против санкций США в отношении "Северного потока — 2", надеется, проект будет завершен, несмотря на них, заявил в интервью РИА Новости посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
"Австрия поддерживает проект "Северный поток — 2", потому что он считается важным для надежного и эффективного газоснабжения, а следовательно - для энергетической безопасности Европы. И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен", - сказал Айгнер. При этом собеседник агентства напомнил, что проект ведется с участием не правительства Австрии, а австрийской энергетической компании OMV.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
24 февраля, 08:00
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
"С точки зрения Австрии, речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы. Россия при этом, как поставщик энергии, играет важную роль. С 1968 года она надежно обеспечивает энергией Австрию. В целом наша страна негативно относится к экстерриториальным санкциям", - подчеркнул посол.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Читайте полный текст интервью >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1610001
Обсудить 0
Йоханнес АйгнерUniperСеверный поток — 2ГазпромГерманияАвстрияРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
Австрия намерена реализовать в России 26 инвестпроектов
Строительство трубопровода Северный поток — 2
В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"
Золотые слитки
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США
В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Пассажиры в аэропорту
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
Михаил Шмаков
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк рассказал о выдаче кредитов малому бизнесу с помощью ИИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния