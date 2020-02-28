Посол Австрии напомнил о важности "Северного потока — 2" для Европы

"Австрия поддерживает проект "Северный поток — 2", потому что он считается важным для надежного и эффективного газоснабжения, а следовательно - для энергетической безопасности Европы. И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен", - сказал Айгнер. При этом собеседник агентства напомнил, что проект ведется с участием не правительства Австрии, а австрийской энергетической компании OMV.

"С точки зрения Австрии, речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы. Россия при этом, как поставщик энергии, играет важную роль. С 1968 года она надежно обеспечивает энергией Австрию. В целом наша страна негативно относится к экстерриториальным санкциям", - подчеркнул посол.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".