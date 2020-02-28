Пострадавшая при хлопке газа в доме под Ростовом остается в реанимации

Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова 22 февраля, два человека погибли, еще один пострадал. Повреждения получили 13 квартир. Около 70 человек были эвакуированы. СК возбудил уголовное дело.