Пострадавшая при хлопке газа в доме под Ростовом остается в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Женщина, пострадавшая во время хлопка газа в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, остается в реанимации, ее состояние стабильное, сообщил журналистам замгубернатора области Вадим Артемов.
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова 22 февраля, два человека погибли, еще один пострадал. Повреждения получили 13 квартир. Около 70 человек были эвакуированы. СК возбудил уголовное дело.
27 февраля, 18:03В Элисте часть жильцов вернулись в дом, где произошел хлопок газа
"Пострадавшая женщина в настоящее время находится в реанимации, ее состояние стабильное", - сказал Артемов. Он уточнил, что у женщины множественные переломы.