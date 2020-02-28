Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T10:43+0300
https://ria.ru/20200228/1565312351.html
Пострадавшая при хлопке газа в доме под Ростовом остается в реанимации
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e0bab09232c3590ee6a8477d25c775c7.jpg
РИА Новости

Пострадавшая при хлопке газа в доме под Ростовом остается в реанимации

10:43 28.02.2020
129
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Женщина, пострадавшая во время хлопка газа в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, остается в реанимации, ее состояние стабильное, сообщил журналистам замгубернатора области Вадим Артемов.
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова 22 февраля, два человека погибли, еще один пострадал. Повреждения получили 13 квартир. Около 70 человек были эвакуированы. СК возбудил уголовное дело.
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Элиста
27 февраля, 18:03
В Элисте часть жильцов вернулись в дом, где произошел хлопок газа
"Пострадавшая женщина в настоящее время находится в реанимации, ее состояние стабильное", - сказал Артемов. Он уточнил, что у женщины множественные переломы.
000301
Обсудить 1
Ростовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
В Азове до конца дня завершат выплаты жильцам дома после ЧП
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде проверят сообщение о пенсионерке, уронившей ребенка
Школьный коридор
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Бездомные псы
В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак
Корабль ВМС США
Корабли ВМС США поместят на карантин из-за остановок в Тихом океане
Девушка со смартфоном и банковской картой
Аналитики посчитали, какие суммы россияне переводят через смартфон
Бездомная кошка
В Госдуме попросили проверить законность отлова животных в Москве
Врач
Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Эксперт оценил инициирование США слушаний в отношении Олега Тинькова
Аэропорт Рощино в Тюмени
Самолет вернулся в Тюмень из-за срабатывания датчика неисправности
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере
Visa внедрила в России новый стандарт безопасности при оплате картой
Вид на Анкару, Турция
Посольство рассказало об охране российских загранучреждений в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния