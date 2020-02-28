В Госдуме попросили проверить законность отлова животных в Москве

В своем обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что в комитет стало поступать большое количество обращений от граждан после распространения в СМИ заявления руководителя столичного управления Роспотребнадзора о том, что в Москве начались санитарно-противоэпидемические мероприятия и проводится отлов диких и безнадзорных животных. Бурматов пишет, что граждан очень волнует, имеются ли основания для массового отлова таких животных, заключения экспертов-ветеринаров, какими методами производится этот отлов и будут ли эти животные выпущены обратно по окончании профилактических мероприятий.