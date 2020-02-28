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В Госдуме попросили проверить законность отлова животных в Москве
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РИА Новости

В Госдуме попросили проверить законность отлова животных в Москве

10:35 28.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБездомная кошка
Бездомная кошка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Бездомная кошка. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил прокурора Москвы Дениса Попова проверить деятельность столичного отделения Роспотребнадзора по обращению с уличными животными при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В своем обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что в комитет стало поступать большое количество обращений от граждан после распространения в СМИ заявления руководителя столичного управления Роспотребнадзора о том, что в Москве начались санитарно-противоэпидемические мероприятия и проводится отлов диких и безнадзорных животных. Бурматов пишет, что граждан очень волнует, имеются ли основания для массового отлова таких животных, заключения экспертов-ветеринаров, какими методами производится этот отлов и будут ли эти животные выпущены обратно по окончании профилактических мероприятий.
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Глава комитета подчеркивает, что по действующему законодательству, отловленные безнадзорные животные должны передаваться в приют, проходить лечение, вакцинацию и содержаться в приютах, куда обеспечивается доступ граждан, или при необходимости такие животные могут быть выпущены обратно в прежнюю среду обитания.
"Учитывая изложенное, прошу Вас дать поручение провести проверку законности осуществления управлением Роспотребнадзора по городу Москве деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Москвы при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования. О результатах прошу сообщить в комитет", - говорится в документе.
15200013
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФМоскваОбщество
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