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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T10:33+0300
https://ria.ru/20200228/1565311931.html
Сирийский правозащитник назвал действия Турции в САР оккупацией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Сирийский правозащитник назвал действия Турции в САР оккупацией

10:33 28.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
ХАМА, 28 фев - РИА Новости. Присутствие турецких военных на территории Сирии без каких-либо международных санкций является агрессией и расценивается, как "оккупационное", на основании этого Сирия имеет право на любые действия для защиты собственного суверенитета, заявил РИА Новости руководитель Сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиации ВКС России в районе Бехуна не было.
"Присутствие Турции в Сирии - оккупация. Это агрессия и военное преступление, нарушение основ ООН и международного права и прав человека. Сирия имеет право защищать свои земли разными доступными способами, в том числе создавая союзы с дружественными странами, такими как Россия, Иран или другие", - сказал Казем.
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Правозащитник напомнил об обязанности СБ ООН и постоянных членов международной организации сохранять мир и безопасность и не допускать ситуаций, которые ведут к межгосударственным конфликтам.
Казем отметил, что международное сообщество и СБ ООН ни разу не выступили с осуждением в связи с незаконным присутствием Турции на сирийской территории, которое полноправно является агрессией против суверенного государства. "Вдобавок к этому Турция поддерживает вооруженные группировки, признанные во всем мире террористическими",- подчеркнул он.
При этом гражданское население, которое находится на захваченных террористами территориях, по данным правозащитников, считает гарантом безопасного и мирного существования присутствие сирийских властей, которые были избраны ими же во главе с президентом Башаром Асадом легитимным путем голосования.
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"Жители района Идлиб в ожидании продвижения сирийской армии и их союзников в их направлении. Мне дословно говорят, что они уже измотаны до предела. Так как отношение боевиков вне какого-либо уважения достоинства человека. Основная часть населения живет при дефиците питания и питьевой воды",- рассказал Казем, отвечая на вопрос о гуманитарном положении в захваченной террористами провинции.
По данным правозащитников, сирийцы в Идлибе ждут обеспечения безопасности в использовании гуманитарных коридоров, чтобы покинуть территории боевиков, так как боятся, что террористы их используют как живой щит при наступлении сирийской армии.
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Обострение ситуации в ИдлибеАхмад КаземВойна в СирииВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Дамаск (мухафаза)Совет Безопасности ООНБашар АсадСирияООНВ мире
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А что, у прикормленных англосаксами беглых предателей монополия?
28 февраля, 10:53
iibrovkin
1300000
100 лет назад царская Россия спасла Турцию от уничтожения Болгарией, этого болгары нам до сих пор простить не могут. Сейчас Эрдоган заиграется и Башар Асад создаст Курдский АО или Курдскую республику и тогда Турции станет совсем кисло.
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Алекс Торский
1100000
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