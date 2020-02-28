Сирийский правозащитник назвал действия Турции в САР оккупацией

ХАМА, 28 фев - РИА Новости. Присутствие турецких военных на территории Присутствие турецких военных на территории Сирии без каких-либо международных санкций является агрессией и расценивается, как "оккупационное", на основании этого Сирия имеет право на любые действия для защиты собственного суверенитета, заявил РИА Новости руководитель Сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиации ВКС России в районе Бехуна не было.

"Присутствие Турции в Сирии - оккупация. Это агрессия и военное преступление, нарушение основ ООН и международного права и прав человека. Сирия имеет право защищать свои земли разными доступными способами, в том числе создавая союзы с дружественными странами, такими как Россия, Иран или другие", - сказал Казем.

Правозащитник напомнил об обязанности СБ ООН и постоянных членов международной организации сохранять мир и безопасность и не допускать ситуаций, которые ведут к межгосударственным конфликтам.

Казем отметил, что международное сообщество и СБ ООН ни разу не выступили с осуждением в связи с незаконным присутствием Турции на сирийской территории, которое полноправно является агрессией против суверенного государства. "Вдобавок к этому Турция поддерживает вооруженные группировки, признанные во всем мире террористическими",- подчеркнул он.

При этом гражданское население, которое находится на захваченных террористами территориях, по данным правозащитников, считает гарантом безопасного и мирного существования присутствие сирийских властей, которые были избраны ими же во главе с президентом Башаром Асадом легитимным путем голосования.

"Жители района Идлиб в ожидании продвижения сирийской армии и их союзников в их направлении. Мне дословно говорят, что они уже измотаны до предела. Так как отношение боевиков вне какого-либо уважения достоинства человека. Основная часть населения живет при дефиците питания и питьевой воды",- рассказал Казем, отвечая на вопрос о гуманитарном положении в захваченной террористами провинции.