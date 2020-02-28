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Boeing готовится к посадке во Внуково из-за треснувшего стекла
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РИА Новости

Boeing готовится к посадке во Внуково из-за треснувшего стекла

10:28 28.02.2020 (обновлено: 11:21 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пассажирский Boeing 777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок, готовится совершить вынужденную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
По его словам, рейс SU6275 возвращается по технической причине.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, лайнер развернулся на территории Казахстана. На его борту находятся более 100 человек.

"По предварительным данным, у воздушного судна треснуло лобовое стекло", — сказал он.

Ожидается, что самолет сядет во Внуково в 11:15 мск.
В авиакомпании "Россия" добавили, что пассажиров отправят в Бангкок резервным бортом, который сейчас оперативно готовят. Его вылет запланирован после 13:30.
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БангкокBoeing 777Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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