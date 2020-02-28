Boeing готовится к посадке во Внуково из-за треснувшего стекла

Пассажирский самолет в небе над Москвой

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пассажирский Пассажирский Boeing 777, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок, готовится совершить вынужденную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".

По его словам, рейс SU6275 возвращается по технической причине.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, лайнер развернулся на территории Казахстана. На его борту находятся более 100 человек.

"По предварительным данным, у воздушного судна треснуло лобовое стекло", — сказал он.

Ожидается, что самолет сядет во Внуково в 11:15 мск.