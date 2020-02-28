В Нью-Дели во время беспорядков погибли 35 человек

"С 24 февраля в результате этих трагических инцидентов погибли 35 человек… Два сотрудника Службы безопасности пожертвовали своими жизнями при исполнении служебных обязанностей, чтобы восстановить закон и порядок. Кроме того, почти 70 сотрудников полиции и старших офицеров получили ранения в результате инцидентов", - говорится в сообщении министерства.
Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в ряде районов Нью-Дели в понедельник. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.
МВД отметило, что "к настоящему времени полиция задержала 514 подозреваемых для допроса". Было возбуждено сорок восемь дел, и еще больше будет зарегистрировано "в надлежащее время", заявили в министерстве.
В МВД подчеркнули, что люди должны "не верить слухам и стать жертвой злых умыслов людей и групп, заинтересованных в нагнетании межобщинной напряженности".
"Только 12 полицейских участков из 203 в Дели, или около 4,2%, были затронуты этими беспорядками", - говорится в заявлении ведомства.
В министерстве добавили, что за последние 36 часов никаких вспышек насилия на северо-западе Нью-Дели не зафиксировано.
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В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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