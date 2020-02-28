В Нью-Дели во время беспорядков погибли 35 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Тридцать пять человек погибли результате продолжавшихся с понедельника вспышек насилия в Тридцать пять человек погибли результате продолжавшихся с понедельника вспышек насилия в Нью-Дели , арестованы 514 человек, сообщило министерство внутренних дел Индии

"С 24 февраля в результате этих трагических инцидентов погибли 35 человек… Два сотрудника Службы безопасности пожертвовали своими жизнями при исполнении служебных обязанностей, чтобы восстановить закон и порядок. Кроме того, почти 70 сотрудников полиции и старших офицеров получили ранения в результате инцидентов", - говорится в сообщении министерства.

Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в ряде районов Нью-Дели в понедельник. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

МВД отметило, что "к настоящему времени полиция задержала 514 подозреваемых для допроса". Было возбуждено сорок восемь дел, и еще больше будет зарегистрировано "в надлежащее время", заявили в министерстве.

В МВД подчеркнули, что люди должны "не верить слухам и стать жертвой злых умыслов людей и групп, заинтересованных в нагнетании межобщинной напряженности".

"Только 12 полицейских участков из 203 в Дели, или около 4,2%, были затронуты этими беспорядками", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что за последние 36 часов никаких вспышек насилия на северо-западе Нью-Дели не зафиксировано.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.