В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Научно-технический совет Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) принял решение о начале разработки летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя "Крыло-СВ", сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда.

"Утвержден проект "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков", - сказали в пресс-службе.

"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО "ЭМЗ имени В.М. Мясищева".

"На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в рамках проекта "Крыло-СВ" в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых - соответственно, гиперзвуковые режимы. Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой", - рассказали в ФПИ.

Ранее сообщалось, что начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.