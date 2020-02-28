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РИА Наука
2020-02-28T10:24+0300
https://ria.ru/20200228/1565311556.html
В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты
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РИА Новости

В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты

10:24 28.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) принял решение о начале разработки летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя "Крыло-СВ", сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда.
"Утвержден проект "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков", - сказали в пресс-службе.
"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО "ЭМЗ имени В.М. Мясищева".
"На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в рамках проекта "Крыло-СВ" в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых - соответственно, гиперзвуковые режимы. Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой", - рассказали в ФПИ.
Ранее сообщалось, что начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
17 января, 23:58
США признали отставание в области гиперзвукового оружия
Сообщалось, что ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый двигатель, получивший название "Вихрь". Для разработки ракеты в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш планируется создать новое конструкторское бюро. Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях.
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РИА НаукаФонд перспективных исследованийКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШРоссия
Популярные комментарии
..вы сами то поняли, что написали? С чего это Россия станет "догонять и перегонять" Маска и США в космосе, если русские в этом первыми были и ими остаются? В чем именно мы должны догнать Маска? В создании квадратной машинки на потеху пипл? Или начнем соревнование у кого больше кастрюль из фальги на испытаниях сгорит? В чем мы должны их догонять? Или это русские летают на МКС на амерских движках, а не они на наших РД-180?
28 февраля, 12:08
ИТИван Теркин
2300008
Наконец-то, давно пора сокращать отставание от США, надеюсь действительно будут делать, а не просто отмывать бабло. Не думаю что это сложная задача имея такой опыт в космонавтике от СССР, США и те научились почти с нуля, хотя был большой перерыв.
28 февраля, 10:53
КМКостя Магомедов
5210214
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