В Госдуме призвали продолжать переговоры с Анкарой по Сирии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговорный процесс между РФ и Переговорный процесс между РФ и Турцией , в том числе по мирному урегулированию в Сирии , должен продолжаться, несмотря на инцидент в Идлибе , считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиации ВКС России в районе Бехуна не было.

"Действия Анкары в данном случае призваны продемонстрировать, что несмотря на совместное (с Россией) участие в сирийском урегулировании, несмотря на закупки С-400, Анкара проводит независимый курс, в том числе от Москвы. С другой стороны, не готова действовать вопреки всем подходам евроатлантической солидарности и дорожит в политическом и военном смысле своим членством в Североатлантическом альянсе", - заявил Новиков РИА Новости.

Говоря о дальнейших взаимоотношениях между РФ и Турцией, депутат отметил, что турецкая сторона "часто бывает непростым переговорщиком", но тем не менее переговорный процесс нужно продолжать. Это, по словам Новикова, касается и урегулирования в Сирии.

"Россия находится на территории Сирии по приглашению законно избранных властей, и мы должны продолжать действовать в соответствии с теми договоренностями, что у нас имеются с правительством (президента САР) Башара Асада, тем более что такое сотрудничество продемонстрировало свою эффективность", - сказал он.