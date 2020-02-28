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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:12+0300
https://ria.ru/20200228/1565311494.html
В Госдуме призвали продолжать переговоры с Анкарой по Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565307938_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8ab85c5901139f5e9c209de410824bed.jpg
РИА Новости

В Госдуме призвали продолжать переговоры с Анкарой по Сирии

10:24 28.02.2020 (обновлено: 11:12 28.02.2020)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговорный процесс между РФ и Турцией, в том числе по мирному урегулированию в Сирии, должен продолжаться, несмотря на инцидент в Идлибе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиации ВКС России в районе Бехуна не было.
"Действия Анкары в данном случае призваны продемонстрировать, что несмотря на совместное (с Россией) участие в сирийском урегулировании, несмотря на закупки С-400, Анкара проводит независимый курс, в том числе от Москвы. С другой стороны, не готова действовать вопреки всем подходам евроатлантической солидарности и дорожит в политическом и военном смысле своим членством в Североатлантическом альянсе", - заявил Новиков РИА Новости.
Говоря о дальнейших взаимоотношениях между РФ и Турцией, депутат отметил, что турецкая сторона "часто бывает непростым переговорщиком", но тем не менее переговорный процесс нужно продолжать. Это, по словам Новикова, касается и урегулирования в Сирии.
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"Россия находится на территории Сирии по приглашению законно избранных властей, и мы должны продолжать действовать в соответствии с теми договоренностями, что у нас имеются с правительством (президента САР) Башара Асада, тем более что такое сотрудничество продемонстрировало свою эффективность", - сказал он.
По его словам, за каждым решением, которое было достигнуто ранее, стоит большая работа, большие усилия, компромиссы, договоренности, а в ряде случаев и жертвы, которые были принесены на алтарь сирийского урегулирования. "Поэтому всем багажом, который сегодня наработан, необходимо дорожить, ища дополнительные пути в деле урегулирования ситуации", - заключил депутат.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииДмитрий НовиковИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссия
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