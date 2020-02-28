Почетного "Золотого медведя" вручили Хелен Миррен на Берлинале

БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Церемония награждения актрисы Хелен Миррен почетным "Золотым медведем" за жизненные достижения состоялась на международном Берлинском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.
"Многие журналисты спрашивали нас - почему вы выбрали Миррен? Для нас ответ очень прост: она знает, как любую женскую роль превратить в сложный женский персонаж, она существует вне всяких стереотипов, она ломает барьеры в работе и в личной жизни, она не боится спорить с режиссерами, чтобы сделать своих героинь сильнее", — сказали на церемонии художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек.
Затем они пригласили Миррен на сцену и вручили ей награду.
В этот вечер гостям смотра показали картину "Королева" Стивена Фрирза с Миррен в главной роли.
Миррен исполнила роли в таких фильмах, как "Безумие короля Георга", "Повар, вор, его жена и ее любовник", "Калигула", "Хичкок" и многих других. Она обладательница премий за лучшую женскую роль Каннского и Венецианского кинофестивалей, а также приза Американской киноакадемии "Оскар".
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