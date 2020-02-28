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Почетного "Золотого медведя" вручили Хелен Миррен на Берлинале
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РИА Новости

Почетного "Золотого медведя" вручили Хелен Миррен на Берлинале

11:08 28.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийская актриса Хелен Миррен на церемонии награждения ее почетным "Золотым медведем" в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Английская актриса Хелен Миррен на церемонии награждения ее почетным Золотым медведем в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Церемония награждения актрисы Хелен Миррен почетным "Золотым медведем" за жизненные достижения состоялась на международном Берлинском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.
"Многие журналисты спрашивали нас - почему вы выбрали Миррен? Для нас ответ очень прост: она знает, как любую женскую роль превратить в сложный женский персонаж, она существует вне всяких стереотипов, она ломает барьеры в работе и в личной жизни, она не боится спорить с режиссерами, чтобы сделать своих героинь сильнее", — сказали на церемонии художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек.
Затем они пригласили Миррен на сцену и вручили ей награду.
В этот вечер гостям смотра показали картину "Королева" Стивена Фрирза с Миррен в главной роли.
Миррен исполнила роли в таких фильмах, как "Безумие короля Георга", "Повар, вор, его жена и ее любовник", "Калигула", "Хичкок" и многих других. Она обладательница премий за лучшую женскую роль Каннского и Венецианского кинофестивалей, а также приза Американской киноакадемии "Оскар".
Английская актриса Хелен Миррен. Архивное фото.
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КультураНовости культурыХелен МирренБерлинский кинофестиваль
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