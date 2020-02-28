Почетного "Золотого медведя" вручили Хелен Миррен на Берлинале

"Многие журналисты спрашивали нас - почему вы выбрали Миррен? Для нас ответ очень прост: она знает, как любую женскую роль превратить в сложный женский персонаж, она существует вне всяких стереотипов, она ломает барьеры в работе и в личной жизни, она не боится спорить с режиссерами, чтобы сделать своих героинь сильнее", — сказали на церемонии художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек.