В Белоруссии ограничат работу вуза, где у студента нашли коронавирус

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - заявил Караник журналистам.

По его словам, совместно с министерством образования Белоруссии решается вопрос, как "составить индивидуальную программу обучения, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов, чтобы они менее пересекались".

Раскрывая подробности выявления в республике первого случая заболевания коронавирусом, министр обратил внимание, что если до 19 февраля в Иране не было ни одного такого случая заболевания, то "уже 26 февраля мы фиксировали резкий рост числа заболевших в Иране и приняли решение отнести эту страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой". "И было дано указание провести активное выявление и обследование всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля, они вызывались на обследование", - уточнил Караник.

Глава Минздрава рассказал, что "один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику (Минска – ред.), на момент осмотра жалоб не предъявлял, но медработников смутила небольшая температура - 37,3 - и покраснение в горле". "Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки, и подтвердилось наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и ВОЗ", - подчеркнул министр.

Он добавил, что студенты, которые проживали вместе с заболевшим студентом в арендуемой квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. "Состояние (студента с коронавирусом – ред.) абсолютно удовлетворительное, температура 37,4 градуса, выше она не поднимается, проводится меднаблюдение. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение", - сообщил Караник.