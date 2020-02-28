В Москве заменят системы водоснабжения в 1,5 тысячи домов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замена систем горячего и холодного водоснабжения пройдет в 1,5 тысячи домов в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Замена систем горячего и холодного водоснабжения пройдет в 1,5 тысячи домов в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"В этом году капитальный ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения будет проведен в 1,5 тысячи многоквартирных домов. Треть объектов составят дома центрального округа столицы", - цитирует пресс-служба заммэра.

Отмечается, что всего в рамках региональной программы капитального ремонта поменяют более 4 тысяч магистралей и стояков, замена будет проведена и в подвалах, и в квартирах. Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

"Сети требуют замены из-за высокой степени коррозии, которая может привести к появлению свищей, образованию засоров и загрязнений, уменьшающих проходной диаметр трубопроводов. Перечисленные проблемы могут сказаться на работе всей системы водоснабжения. Новые трубопроводы позволяют не только добиться работы всей системы по расчетным характеристикам, но и обеспечить подачу в квартиры воды в неизменном состоянии", - приводятся слова Бирюкова.

Уточняется, что замена систем водоснабжения проводится на основе утвержденной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и индивидуальной для каждого дома. Для минимизации теплопотерь для горячей воды и предотвращения образования конденсата для холодной, на магистрали в обязательном порядке монтируются теплоизоляционные трубки. Инертность данных материалов не приводит к коррозии зарытых труб вне зависимости от состояния окружающей среды.

"Важным вопросом при капитальном ремонте систем водоснабжения является допуск рабочих в квартиры. Перед началом работ сотрудники Фонда капитального ремонта и подрядной организации проводят поквартирный обход дома, определяя с жителями время для проведения замены", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что после монтажа новой системы водоснабжения в обязательном порядке проводится опрессовка - подается вода под высоким давлением для проверки герметичности системы.

"Так как состояние внутренних сетей водоснабжения влияет на потребительские свойства водопроводной воды, дополнительно проводится промывка сетей. Для этого привлекаются специалисты АО "Мосводоканал". При этом мероприятия по промывке трубопроводов проводятся с обязательным контролем качества воды", - рассказали в пресс-службе.

Дополняется, что на основании данных мониторинга, поступивших заявлений на качество воды, а также адресной программы капитального ремонта домов с заменой внутреннего водопровода был сформирован план проведения промывок трубопроводов, направленных на поддержание качества транспортируемой воды конечному потребителю.

"Комплексный подход при капитальном ремонте внутридомовых систем водоснабжения позволяет уменьшить количество обращений граждан, связанных с качеством водопроводной воды в городе. Комплекс городского хозяйства Москвы на постоянной основе контролирует состояние инженерных систем многоквартирных домов, ежедневно выполняя задачу обеспечения комфортного проживания жителей нашего города", - цитирует пресс-служба Бирюкова.