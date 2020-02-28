Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки

Инцидент в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке произошел около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина сообщила, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и покончил с собой. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства.