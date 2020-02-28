Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки

ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Состояние 11-летней девочки из Липецка, которую несколько раз ударил ножом отец, зарезавший ее младшую сестру и тяжело ранивший мать, несколько улучшилось, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое. Ребенка, который находится в реанимации областной детской больницы, прооперировали.
"Сейчас у девочки умеренная положительная динамика. Состояние оценивается как тяжелое, дышит сама", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мама девочки по-прежнему находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.
27 февраля, 10:47В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
Инцидент в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке произошел около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина сообщила, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и покончил с собой. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства.
По факту случившегося следствием возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего. По данным следствия, семья, в которой произошла трагедия, благополучная. Женщина работает мировым судьей, мужчина трудился в отделе продаж в автосалоне.