Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T10:13+0300
https://ria.ru/20200228/1565311001.html
Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии тяжело раненной отцом в Липецке девочки

10:13 28.02.2020
1272
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Состояние 11-летней девочки из Липецка, которую несколько раз ударил ножом отец, зарезавший ее младшую сестру и тяжело ранивший мать, несколько улучшилось, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое. Ребенка, который находится в реанимации областной детской больницы, прооперировали.
"Сейчас у девочки умеренная положительная динамика. Состояние оценивается как тяжелое, дышит сама", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мама девочки по-прежнему находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
27 февраля, 10:47
В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
Инцидент в многоэтажном доме на улице Стаханова в Липецке произошел около 3.00 мск в четверг. Позвонившая в правоохранительные органы женщина сообщила, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. После этого мужчина поджег квартиру и покончил с собой. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в квартире погибшую 4-летнюю девочку, а также ее 11-летнюю сестру и мать с ранениями. Возле дома лежало тело главы семейства.
По факту случившегося следствием возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего. По данным следствия, семья, в которой произошла трагедия, благополучная. Женщина работает мировым судьей, мужчина трудился в отделе продаж в автосалоне.
СК показал квартиру в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью
27 февраля, 13:48
СК показал квартиру в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью
0131753
Обсудить 1
ЛипецкПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде проверят сообщение о пенсионерке, уронившей ребенка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
Видео из аккаунта Дневник Коммуниста на YouTube
В Сургуте проверяют видео с "избиением ребенка" в социальном центре
Школьный коридор
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
Овощи
Названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Антенны радиоинтерферометра
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде предостерегли от конфликта между Россией и Турцией в Сирии
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова
Сотрудник ДПС
На Урале ГИБДД нашла тракториста, засыпавшего снегом камеру на трассе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Автомобили скорой медицинской помощи
Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния