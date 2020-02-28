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РИА Наука
2020-02-28T10:50+0300
https://ria.ru/20200228/1565310976.html
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/36/1563533644_300:0:2700:1350_1036x0_80_0_0_cf740c673bff5f0b1d5e4f0f5946305f.jpg
РИА Новости

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

10:13 28.02.2020 (обновлено: 10:50 28.02.2020)
173569
© SKA OrganisationАнтенны радиоинтерферометра
Антенны радиоинтерферометра
© SKA Organisation
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. Об этом сообщает EurekAlert.
Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.
Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

"Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет", — объяснила профессор центра Мелани Джонстон-Холитт.

Исследователи пока не установили причину взрыва и планируют провести более тщательные наблюдения, увеличив вдвое количество антенн.
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РИА НаукаЗемляОткрытия - РИА Наука
Популярные комментарии
Какой толк в этой информации? Это всё предположения. Деньги на ветер.
28 февраля, 11:11
Andre Tarasoff
62210158
Любят сионисты, высасывать из пальца самые дикие научные бредовые идеи, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть
28 февраля, 11:41
Кот Урала 2
57110337
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