В Анкаре усилили охрану российского посольства

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости, Федор Смирнов. Власти Власти Турции усилили охрану российского посольства в Анкаре на фоне гибели в Идлибе 33 турецких военных, передает корреспондент РИА Новости.

По периметру посольства дежурит несколько полицейских машин, усиленные наряды полиции с автоматами патрулируют прилегающие улицы. Школа при посольстве не работает по соображениям безопасности. В целом обстановка в районе спокойная.

Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова рассказала, что охрану усилили со вчерашнего вечера. Безопасность посольства и других российских загранучреждений обеспечивают силы полицейского спецназа. Турецкая сторона принимает исчерпывающие меры, отметила она.

Минувшей ночью стало известно, что в Идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военных, 36 человек были ранены. Как заявили в российском Минобороны, они попали под огонь сирийской армии, так как находились "в боевых порядках террористов". При этом, подчеркнули в ведомстве, по данным турецкой стороны, никаких подразделений в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было быть.

После гибели военных Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.