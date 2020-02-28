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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:01+0300
https://ria.ru/20200228/1565310818.html
В Анкаре усилили охрану российского посольства
https://cdn21.img.ria.ru/images/149243/90/1492439021_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_61a8dce11637336ffe77541e2ce92517.jpg
РИА Новости

В Анкаре усилили охрану российского посольства

10:08 28.02.2020 (обновлено: 11:01 28.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости, Федор Смирнов. Власти Турции усилили охрану российского посольства в Анкаре на фоне гибели в Идлибе 33 турецких военных, передает корреспондент РИА Новости.
По периметру посольства дежурит несколько полицейских машин, усиленные наряды полиции с автоматами патрулируют прилегающие улицы. Школа при посольстве не работает по соображениям безопасности. В целом обстановка в районе спокойная.
Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова рассказала, что охрану усилили со вчерашнего вечера. Безопасность посольства и других российских загранучреждений обеспечивают силы полицейского спецназа. Турецкая сторона принимает исчерпывающие меры, отметила она.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
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В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Минувшей ночью стало известно, что в Идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военных, 36 человек были ранены. Как заявили в российском Минобороны, они попали под огонь сирийской армии, так как находились "в боевых порядках террористов". При этом, подчеркнули в ведомстве, по данным турецкой стороны, никаких подразделений в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было быть.
После гибели военных Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.
В российском МИД одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Владимир Джабаров
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииВоздушно-космические силы РоссииСергей ЛавровТурцияИдлиб (мухафаза)Анкара (провинция)РоссияАнкараВ мире
Популярные комментарии
С дипломатами понятно. Взяли под охрану. Нормально. А про туристов из России подумали? С ними как быть?
28 февраля, 10:36
Павел Герасимов
814000
Интересно. Когда этот конфликт будет разрастаться, как снежный ком, много найдется желающих поехать отдыхать в Турцию? Сейчас только вот Эрдоган введет военное положение в стране, и я уверен, будет рекомендовано туроператорам приостановить бронирование и продажу на отдых в Турцию.
28 февраля, 10:41
Павел Герасимов
1300000
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