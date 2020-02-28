В Анкаре усилили охрану российского посольства

По периметру посольства дежурит несколько полицейских машин, усиленные наряды полиции с автоматами патрулируют прилегающие улицы. Школа при посольстве не работает по соображениям безопасности. В целом обстановка в районе спокойная.
Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова рассказала, что охрану усилили со вчерашнего вечера. Безопасность посольства и других российских загранучреждений обеспечивают силы полицейского спецназа. Турецкая сторона принимает исчерпывающие меры, отметила она.
Минувшей ночью стало известно, что в Идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военных, 36 человек были ранены. Как заявили в российском Минобороны, они попали под огонь сирийской армии, так как находились "в боевых порядках террористов". При этом, подчеркнули в ведомстве, по данным турецкой стороны, никаких подразделений в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было быть.
После гибели военных Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.
В российском МИД одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.