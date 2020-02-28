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В Калининграде проверят сообщение о пенсионерке, уронившей ребенка
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РИА Новости

В Калининграде проверят сообщение о пенсионерке, уронившей ребенка

10:07 28.02.2020 (обновлено: 12:17 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, когда пьяная бабушка в Калининграде несколько раз опрокинула коляску со своей маленькой внучкой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Внимание на пожилую женщину, которая везла в прогулочной коляске маленького ребенка, еле держась на ногах и несколько раз опрокинув коляску вместе с девочкой, обратил очевидец, он стал снимать происходящее на видео и обратился в полицию.
"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства инцидента, а также условия проживания семьи. После этого будет принято процессуальное решение... Девочка телесных повреждений не получила, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказала Поставничая.
По ее словам, прежде эта семья в поле зрение сотрудников полиции не попадала. Как стало известно, по время инцидента мама девочки была дома после работы. Семья приехала в Калининград из области, проживает в съемной квартире.
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