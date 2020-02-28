Названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили связь между недостаточным употреблением овощей и развитием тревожного расстройства у людей. Исследование опубликовано в издании International Journal of Environmental Research and Public Health.
Авторы работы проанализировали данные примерно 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет, участвовавших в Канадском исследовании старения (Canadian Longitudinal Study on Aging) с 2010 по 2015 год.
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Выяснилось, что отказ от минимальных дневных порций овощей и фруктов увеличивает риск появления тревожности на 24 процента. При этом вероятность развития и закрепления расстройства становится выше, если в организме человека есть избыток жира. Если этот показатель превышает 36 процентов, риск увеличивается еще на 70 процентов.
Ученые также заметили, что тревожность связана с одиночеством. У тех, кто жил с партнером, риск составил всего 7,8 процента, тогда как у одиноких людей показатель был равен 13,9 процента.