Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Умершим был 85-летний мужчина, он был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы. На 10-й день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура, компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов на обоих легких.

На 13-й день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат, больному был подтвержден диагноз COVID-2019.

На 20-й день госпитализации повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких, на 28-й день больной скончался, причиной смерти была установлена "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность".

Патологоанатомическое исследование было проведено не более чем через 12 часов после наступления смерти в больнице Уханя.

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - говорится в докладе.

Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты пока затрудняются сказать, так как умерший был пожилого возраста с множеством других заболеваний, поэтому для выяснения этого вопроса требуется дальнейшее исследование.