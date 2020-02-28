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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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РИА Новости

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

09:49 28.02.2020 (обновлено: 02:14 29.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Умершим был 85-летний мужчина, он был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы. На 10-й день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура, компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов на обоих легких.
На 13-й день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат, больному был подтвержден диагноз COVID-2019.
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На 20-й день госпитализации повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких, на 28-й день больной скончался, причиной смерти была установлена "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность".
Патологоанатомическое исследование было проведено не более чем через 12 часов после наступления смерти в больнице Уханя.

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - говорится в докладе.

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Мнение: действия России в борьбе с коронавирусом могут быть примеромВОЗ одобрила "агрессивный" подход России к борьбе с коронавирусом. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, в короткие сроки удалось создать эффективную систему по предотвращению распространения болезни.
Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты пока затрудняются сказать, так как умерший был пожилого возраста с множеством других заболеваний, поэтому для выяснения этого вопроса требуется дальнейшее исследование.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Судя по инфографике распространения, этот вирус остановить не получится. Полно стран не имеющих ресурсов для подобного жёсткого карантина как Китай. И не смотря на это всё равно вирус в Китае распространяется и косит людей. А что говорить о странах типа Индии, где санитария ниже плинтуса. Там вирус пойдёт лавинообразно заражать. И думаю это все прекрасно понимают учёные, но вслух не говорят, чтобы массовую панику не устраивать. p.s. А что будет ближе к лету, когда начнутся отпуска
28 февраля, 14:39
Евгений Р
7324419021
Молодцы делятся данными и результатами. Ждём чудес науки и вакцины.
28 февраля, 09:59
КМКостя Магомедов
72501114
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