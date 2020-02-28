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В Самаре более 900 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
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РИА Новости

В Самаре более 900 человек эвакуировали из школы из-за возгорания

09:45 28.02.2020 (обновлено: 09:46 28.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Более 900 человек эвакуировали в пятницу из школы в Самаре из-за возгорания химических реактивов в лаборантской комнате, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в школе №3 в Промышленном районе Самары поступило в 09.16 (08.16 мск). Прибывшие на место сотрудники ГУМЧС установили, что загорелись химические реактивы на площади 0,5 квадратных метров в лаборантской комнате, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности было эвакуировано 974 человека, из них 900 детей и 74 педагога", - говорится в сообщении.
Прокуратура
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