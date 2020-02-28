В Самаре более 900 человек эвакуировали из школы из-за возгорания

По данным ведомства, сообщение о пожаре в школе №3 в Промышленном районе Самары поступило в 09.16 (08.16 мск). Прибывшие на место сотрудники ГУМЧС установили, что загорелись химические реактивы на площади 0,5 квадратных метров в лаборантской комнате, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.