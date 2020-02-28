На Урале ГИБДД нашла тракториста, засыпавшего снегом камеру на трассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. ГИБДД в Свердловской области нашла тракториста, который из мести засыпал снегом камеру на трассе, сообщили РИА Новости в региональном управлении автоинспекции.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором тракторист засыпает снегом камеру, снимающую нарушителей скоростного режима. При этом тракторист обильно матерится и говорит, что "вот так мы ему отомстили".
"Водитель установлен, найден. Ведется разбирательство", – сказала собеседница агентства.
В ГИБДД ранее уточняли, что мужчине грозит ответственность по статье 12.33 КоАП ("Повреждение дорог"), которая предусматривает штраф до 10 тысяч рублей.
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