В Челябинске автобус загорелся на автовокзале

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Автобус загорелся на парковке автовокзала в Челябинске, водитель и пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что на парковке автовокзала "Синегорье" горит автобус. Немедленно к месту вызова были направлены силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона.
"Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание в моторном отсеке автобуса КАВЗ на площади 2 квадратных метра. Водитель и 5 пассажиров самостоятельно эвакуировались из транспортного средства до прибытия пожарной охраны, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Со слов водителя, возгорание автобуса произошло во время движения по автопарковке.
На месте пожара работали сотрудники отделения дознания, наиболее вероятная причина возгорания - неисправность электрооборудования транспортного средства, выполнявшего рейс Челябинск-Златоуст, добавляется в сообщении.