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В Челябинске автобус загорелся на автовокзале
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РИА Новости

В Челябинске автобус загорелся на автовокзале

09:41 28.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Автобус загорелся на парковке автовокзала в Челябинске, водитель и пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что на парковке автовокзала "Синегорье" горит автобус. Немедленно к месту вызова были направлены силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона.
"Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание в моторном отсеке автобуса КАВЗ на площади 2 квадратных метра. Водитель и 5 пассажиров самостоятельно эвакуировались из транспортного средства до прибытия пожарной охраны, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Со слов водителя, возгорание автобуса произошло во время движения по автопарковке.
На месте пожара работали сотрудники отделения дознания, наиболее вероятная причина возгорания - неисправность электрооборудования транспортного средства, выполнявшего рейс Челябинск-Златоуст, добавляется в сообщении.
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ЧелябинскРоссияПроисшествия
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