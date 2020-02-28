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Туризм
2020-02-28T09:55+0300
https://ria.ru/20200228/1565309952.html
Россия приостановит оформление и выдачу виз гражданам Ирана
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РИА Новости

Россия приостановит оформление и выдачу виз гражданам Ирана

09:37 28.02.2020 (обновлено: 09:55 28.02.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кабмин РФ поручил МИДу временно приостановить оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана, а также аннулировать выданные ранее визы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Исламской Республики Иран в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ; временно приостановить прием документов, оформление и выдачу транзитных виз..., а также аннулировать ранее выданные визы указанной категории", - говорится в тексте документа.
Также временно приостанавливается оформление гражданам Ирана виз в форме электронного документа.
"Уведомить Исламскую Республику Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - добавляется в документе.
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ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Правительство РФРаспространение нового коронавирусаРоссияИран
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