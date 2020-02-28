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Россия временно закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи
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РИА Новости

Россия временно закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи

09:32 28.02.2020 (обновлено: 11:47 28.02.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице Тегерана
Люди в медицинских масках на улице Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Люди в медицинских масках на улице Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Правительство России распорядилось временно прекратить въезд в страну иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи. Такие меры приняты для защиты от распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.
Согласно одному распоряжению, пропуск граждан Ирана через государственную границу приостанавливается с 0:00 28 февраля. Ограничения касаются тех, кто приезжает в Россию на работу, учебу, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Кроме этого, МИД поручено приостановить выдачу иранцам соответствующих виз, а МВД — выдачу приглашений и разрешений на работу.
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Второй документ ограничивает въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска через границу, за исключением московского аэропорта Шереметьево. Под этот запрет не подпадают граждане стран Евразийского экономического союза, экипажи самолетов, официальные делегации, а также те, у кого есть вид на жительство в России.
Накануне российские власти ввели временный запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран и Южную Корею. Запрет не распространяется на "Аэрофлот", Mahan air и Korean Air. Они будут летать в Иран и Южную Корею и обратно строго через терминал F московского аэропорта Шереметьево.
В канун Нового года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, более 2,7 тысячи скончались, свыше 36 тысяч вылечились.
Случаи заражения отмечаются и за пределами Китая — заболевших уже больше трех с половиной тысяч, умерли 57 человек. В России зарегистрировано два случая коронавируса, оба — у приехавших из Китая.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2300170
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Распространение нового коронавирусаРоссияИран
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