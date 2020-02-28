Россия временно закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи

Люди в медицинских масках на улице Тегерана. Архивное фото

Люди в медицинских масках на улице Тегерана

Согласно одному распоряжению , пропуск граждан Ирана через государственную границу приостанавливается с 0:00 28 февраля. Ограничения касаются тех, кто приезжает в Россию на работу, учебу, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Кроме этого, МИД поручено приостановить выдачу иранцам соответствующих виз, а МВД — выдачу приглашений и разрешений на работу.

Второй документ ограничивает въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска через границу, за исключением московского аэропорта Шереметьево. Под этот запрет не подпадают граждане стран Евразийского экономического союза, экипажи самолетов, официальные делегации, а также те, у кого есть вид на жительство в России.

Накануне российские власти ввели временный запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран и Южную Корею. Запрет не распространяется на "Аэрофлот", Mahan air и Korean Air. Они будут летать в Иран и Южную Корею и обратно строго через терминал F московского аэропорта Шереметьево.

В канун Нового года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, более 2,7 тысячи скончались, свыше 36 тысяч вылечились.