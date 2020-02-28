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Экс-глава УМВД по Камчатке получил срок за превышение полномочий
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РИА Новости

Экс-глава УМВД по Камчатке получил срок за превышение полномочий

09:32 28.02.2020
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© Фото : ГУ МВД по Камчатскому краю Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко
Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко
© Фото : ГУ МВД по Камчатскому краю
Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Александра Сидоренко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, приговорил к 5 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.
Расследование началось в мае 2016 года, когда было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника тылового отдела УМВД края: женщину обвинили в необоснованном принятии работ по строительству базы авиационного отряда специального назначения. В ходе следствия выяснилось, что эту ситуацию допустил лично Сидоренко: сначала он злоупотребил полномочиями (детали не уточняются), а затем попытался скрыть этот факт, поручив закончить строительство объекта силами подведомственного учреждения. Было возбуждено уголовное дело.
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Позднее бывшего главного полицейского Камчатки также уличили в злоупотреблениях, связанных с принудительной закупкой компьютеров на 2,8 миллиона рублей. Сидоренко решил скрыть обнаруженное в УМВД хищение техники и потребовал от четверых подчиненных приобрести компьютеры за свой счёт.
"Сидоренко признан виновным по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщил представитель суда.
Он добавил, что подсудимый также лишен права в течение двух лет занимать руководящие должности. Приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийРоссияПроисшествия
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