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ВТБ отменит на день все комиссии в мобильном банке после сбоев
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РИА Новости

ВТБ отменит на день все комиссии в мобильном банке после сбоев

09:34 28.02.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокБанк "ВТБ"
Банк ВТБ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Банк "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВТБ отменит все комиссии за платежи и переводы в мобильном банке в пятницу, 28 февраля, после сбоев в работе сервиса днем ранее, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их. Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в "ВТБ Онлайн" 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответствующие уведомления", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.

В четверг некоторые СМИ сообщили, что клиенты ВТБ испытывают сложности при входе в мобильное приложение банка. В пресс-службе сообщили, что сбой был вызван "масштабной перестройкой IT-инфраструктуры банка". Работа сервиса была восстановлена в четверг в 19.30 мск.
Стенд Сбербанка
18 февраля, 11:17
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