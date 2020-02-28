ВТБ отменит на день все комиссии в мобильном банке после сбоев

"Мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их. Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в "ВТБ Онлайн" 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответствующие уведомления", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.