Экперты предсказали сокращение поставок смартфонов из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мировые поставки смартфонов в 2020 году сократятся в штуках на 2,3%, а в первом полугодии текущего года - упадут на 10,6% из-за вспышки Мировые поставки смартфонов в 2020 году сократятся в штуках на 2,3%, а в первом полугодии текущего года - упадут на 10,6% из-за вспышки коронавируса , говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Процесс восстановления глобального рынка смартфонов будет затронут в 2020 году неопределенностью из-за короновируса, увеличившейся в последний месяц. Согласно последнему прогнозу IDC, мировые поставки смартфонов сократятся на 2,3% в 2020 году, до чуть более 1,3 миллиарда штук. Ожидается, что вспышка коронавируса приведет к снижению поставок в первом полугодии 2020 года на 10,6% в годовом исчислении. При этом мировые поставки смартфонов вернутся к росту в 2021 году, благодаря ускоренному внедрению связи 5G", - пишут эксперты.

По словам старшего аналитика IDC по мобильным устройствам Сангитики Сриваставы (Sangeetika Srivastava), Китай, как крупнейший рынок смартфонов, наиболее пострадает от вспышки коронавируса, другие крупные регионы почувствуют негативный эффект от сбоев в поставках. "Нехватка компонентов, закрытие заводов, карантинные и логистические требования, ограничения на поездки создадут препятствия для производителей смартфонов по выпуску новых устройств. Ожидается, что ситуация стабилизируется с третьего квартала года, поскольку ситуация с коронавирусом улучшится, и планы по 5G начнут реализовываться во всем мире", - сказала она.

Эксперты отмечают, что февраль и март являются традиционным периодом, когда производители представляют свои ключевые продукты, проводят их финальные испытания. Однако эти сроки, скорее всего, будут скорректированы на более позднее время.

"В Китае, эпицентре вспышки, мы прогнозируем, что внутренний рынок в первом квартале упадет почти на 40% в годовом исчислении, и даже при потенциальном восстановлении рынка в марте региону будет все еще трудно достичь прошлогодних уровней", - отметил менеджер по исследованиям отдела в IDC Уилл Вон (Will Wong).