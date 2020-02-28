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Экперты предсказали сокращение поставок смартфонов из-за коронавируса
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РИА Новости

Экперты предсказали сокращение поставок смартфонов из-за коронавируса

09:23 28.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мировые поставки смартфонов в 2020 году сократятся в штуках на 2,3%, а в первом полугодии текущего года - упадут на 10,6% из-за вспышки коронавируса, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
"Процесс восстановления глобального рынка смартфонов будет затронут в 2020 году неопределенностью из-за короновируса, увеличившейся в последний месяц. Согласно последнему прогнозу IDC, мировые поставки смартфонов сократятся на 2,3% в 2020 году, до чуть более 1,3 миллиарда штук. Ожидается, что вспышка коронавируса приведет к снижению поставок в первом полугодии 2020 года на 10,6% в годовом исчислении. При этом мировые поставки смартфонов вернутся к росту в 2021 году, благодаря ускоренному внедрению связи 5G", - пишут эксперты.
По словам старшего аналитика IDC по мобильным устройствам Сангитики Сриваставы (Sangeetika Srivastava), Китай, как крупнейший рынок смартфонов, наиболее пострадает от вспышки коронавируса, другие крупные регионы почувствуют негативный эффект от сбоев в поставках. "Нехватка компонентов, закрытие заводов, карантинные и логистические требования, ограничения на поездки создадут препятствия для производителей смартфонов по выпуску новых устройств. Ожидается, что ситуация стабилизируется с третьего квартала года, поскольку ситуация с коронавирусом улучшится, и планы по 5G начнут реализовываться во всем мире", - сказала она.
Эксперты отмечают, что февраль и март являются традиционным периодом, когда производители представляют свои ключевые продукты, проводят их финальные испытания. Однако эти сроки, скорее всего, будут скорректированы на более позднее время.
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"В Китае, эпицентре вспышки, мы прогнозируем, что внутренний рынок в первом квартале упадет почти на 40% в годовом исчислении, и даже при потенциальном восстановлении рынка в марте региону будет все еще трудно достичь прошлогодних уровней", - отметил менеджер по исследованиям отдела в IDC Уилл Вон (Will Wong).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2 778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3 664, скончались 57 человек.
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