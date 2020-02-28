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Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы
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РИА Новости

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы

09:21 28.02.2020 (обновлено: 13:30 28.02.2020)
25749
© REUTERS / Yoruk IsikФрегат "Адмирал Григорович" в проливе Босфор. 28 февраля 2020
Фрегат Адмирал Григорович в проливе Босфор. 28 февраля 2020
© REUTERS / Yoruk Isik
Фрегат "Адмирал Григорович" в проливе Босфор. 28 февраля 2020
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.
"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море", - сказал он.
По его словам, фрегат "Адмирал Эссен" выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.
Корвет Совершенный Военно-Морского Флота РФ
14 января, 08:00
Схватка за океан. Самые современные боевые корабли России
204651416
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Адмирал Макаров (фрегат)Адмирал Григорович (фрегат)Средиземное мореЧерноморский флот ВМФ России
Популярные комментарии
Бог в помощь в спокойном и успешном переходе и в выполнении всех поставленных задач.
28 февраля, 09:37
lyuda.terenteva.55
6710008
Пора брать проливы под контроль.
28 февраля, 09:57
сергей петров
3460019
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