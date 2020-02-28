Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T09:15+0300
https://ria.ru/20200228/1565309242.html
Володин назвал самый важный закон, принятый в феврале
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин назвал самый важный закон, принятый в феврале

09:14 28.02.2020 (обновлено: 09:15 28.02.2020)
593
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в феврале: по его мнению, это законопроект о расширении программы материнского капитала в России.
"Это закон, который очень ждали люди, - изменения в программу материнского капитала в рамках реализации послания Президента РФ. Изменения коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Семьи, где родился первый ребенок, получат 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей. Кроме того, программа продлевается до 2026 года, а процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной", - заявил Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.
Женщина с детской коляской в парке
20 февраля, 15:29
В Родительском комитете оценили расширение программы маткапитала
Также спикер по итогам прошедшего месяца отметил работу комитета по образованию и науке за подготовку к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах.
Кроме того, Володин выделил самых активных депутатов в зале пленарных заседаний за февраль: спикер отметил Ольгу Окуневу ("Единая Россия"), Алексея Куринного (КПРФ), Сергея Иванова (ЛДПР) и Олега Нилова ("Справедливая Россия").
Женщина с детьми
20 февраля, 16:15
Как еще теперь можно будет использовать материнский капитал
1110002
Обсудить 1
Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Рекомендуем
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Алкогольный отдел супермаркета
Названы регионы — лидеры по продаже алкоголя
Видео из аккаунта Дневник Коммуниста на YouTube
В Сургуте проверяют видео с "избиением ребенка" в социальном центре
Фрегат Адмирал Григорович в проливе Босфор. 28 февраля 2020
Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова
Талисманом Всероссийской переписи населения 2020 года цыпа ВиПиН
Талисманом Всероссийской переписи населения года стала птичка ВиПиН
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США
В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"
Аркадий Дворкович
Дворкович может покинуть совет директоров РЖД, пишет "Коммерсант"
Молоток в зале судебных заседаний
Суд отменил взыскание с "Военторга" неустойки за сорванный завтрак
Овощи
Названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство
Владимир Джабаров
В Совфеде призвали Турцию прекратить прикрывать террористов в Идлибе
Молоток судьи
Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку
Микробиологическая лаборатория
В США рассказали, на каких поверхностях дольше живет коронавирус
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
На Колыме запретили продажу алкоголя в связанные с молодежью праздники
Президент России Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
00:28В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
Лента новостейМолния