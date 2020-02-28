Володин назвал самый важный закон, принятый в феврале

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в феврале: по его мнению, это законопроект о расширении программы материнского капитала в России.
"Это закон, который очень ждали люди, - изменения в программу материнского капитала в рамках реализации послания Президента РФ. Изменения коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Семьи, где родился первый ребенок, получат 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей. Кроме того, программа продлевается до 2026 года, а процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной", - заявил Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.
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Также спикер по итогам прошедшего месяца отметил работу комитета по образованию и науке за подготовку к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах.
Кроме того, Володин выделил самых активных депутатов в зале пленарных заседаний за февраль: спикер отметил Ольгу Окуневу ("Единая Россия"), Алексея Куринного (КПРФ), Сергея Иванова (ЛДПР) и Олега Нилова ("Справедливая Россия").
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