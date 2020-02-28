Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку

Ранее Западно-Сибирское СУСК РФ на транспорте сообщало, что Титов получил 4 миллиона рублей от директора одной из коммерческих компаний, снабжающих население теплом, пообещав ему за это повышение тарифов на его услуги. Для этого он сообщил директору, что у него якобы есть полномочия, с помощью которых он сможет через органы власти решить вопрос о завышении тарифов на тепло, "поставляемое потребителям, для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".