Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку

КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Суд Железнодорожного района Красноярска признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата краевого законодательного собрания Сергея Титова и приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Западно-Сибирское СУСК РФ на транспорте сообщало, что Титов получил 4 миллиона рублей от директора одной из коммерческих компаний, снабжающих население теплом, пообещав ему за это повышение тарифов на его услуги. Для этого он сообщил директору, что у него якобы есть полномочия, с помощью которых он сможет через органы власти решить вопрос о завышении тарифов на тепло, "поставляемое потребителям, для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".
По данным следствия, директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним с мая 2018 года по июнь 2019 годов передал депутату частями не менее 4 миллионов рублей.
"Суд признал виновным Сергея Сергеевича Титова по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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