Названы регионы — лидеры по продаже алкоголя

Отмечается, что на Сахалине было продано 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения.

На втором месте оказалась Республика Коми с показателем 10,6 литра на душу населения, а на третьем — Магаданская область (10,5 литра). В пятерку также вошли Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).

Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения было продано в Чечне (0,09 литра), Ингушетии (0,1 литра) и Северной Осетии (0,5 литра).

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза , высокие показатели по региону необязательно указывают на то, что его население больше пьет в целом.