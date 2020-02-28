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Названы регионы — лидеры по продаже алкоголя
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РИА Новости

Названы регионы — лидеры по продаже алкоголя

09:07 28.02.2020 (обновлено: 09:58 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел супермаркета
Алкогольный отдел супермаркета
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сахалинская область стала лидером по уровню легальных продаж алкоголя за прошлый год. Об этом сообщает RT со ссылкой на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Отмечается, что на Сахалине было продано 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения.
На втором месте оказалась Республика Коми с показателем 10,6 литра на душу населения, а на третьем — Магаданская область (10,5 литра). В пятерку также вошли Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).
Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения было продано в Чечне (0,09 литра), Ингушетии (0,1 литра) и Северной Осетии (0,5 литра).
По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, высокие показатели по региону необязательно указывают на то, что его население больше пьет в целом.
"Важно учитывать, что большое число легальных продаж в ряде областей не означает, что эти регионы более "алкогольные", а говорит о том, что население там живет лучше и предпочитает нелегальному продукту легальный", — подчеркнул Дробиз.
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Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА)Вадим ДробизАлкогольОбщество
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