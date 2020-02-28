В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Турецкие военные, попавшие под обстрел сирийских правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации, не должны были там находиться, заявили в российском Турецкие военные, попавшие под обстрел сирийских правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации, не должны были там находиться, заявили в российском Министерстве обороны

По данным ведомства, 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. Сирийские войска ответили огнем, под который попали и турецкие военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований".

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При этом, согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в том районе не было и не должно было быть, подчеркнули в Минобороны.

После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона приняла меры для прекращения огня и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции

"Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", — добавили в военном ведомстве.

Минувшей ночью губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что при воздушной атаке со стороны сирийской армии погибли 33 турецких военных, 36 человек получили ранения. После этого Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся "нападением" на НАТО и анонсировал консультации с альянсом.

Обострение в Идлибе

В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. За месяц ей удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).

На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить ключевые обязательства для решения проблем вокруг Идлиба, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов. В Анкаре же утверждали, что свои обязательства выполнили.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворительного результата на переговорах с Россией, и пригрозил начать в Идлибе военную операцию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.