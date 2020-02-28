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В Сургуте проверяют видео с "избиением ребенка" в социальном центре
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РИА Новости

В Сургуте проверяют видео с "избиением ребенка" в социальном центре

09:04 28.02.2020 (обновлено: 09:47 28.02.2020)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев - РИА Новости. Полиция в Сургуте (ХМАО) проверит опубликованную местным коммунистом Вадимом Абдуррахмановым видеозапись, на которой, как он утверждает, зафиксирован момент избиения его ребенка в городском социальном центре, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Абдуррахманов, являющийся лидером окружного отделения партии "Коммунисты России", опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеозапись, на которой видно, как женщина резкими движениями одевает плачущего мальчика. Мужчина в описании к видео заявляет, что его ребенок "был избит" 13 февраля в сургутском центре социальной помощи семье и детям. Он подчеркивает, что в центре жестоко обращаются с несовершеннолетними.
"Материал зарегистрирован в книге учета сообщений о происшествиях", - сообщили в окружном УМВД.
Также о проверке заявили в региональном управлении СК РФ. "По данному факту следственным отделом по городу Сургут... организовано проведение проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Согласно информации ряда региональных СМИ, Абдуррахманов ранее сам попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в жестоком обращении со своими детьми. В частности, интернет-издание Ura.ru сообщало в 2018 году, что в этой связи органы опеки забрали троих его детей, но политик называл данную ситуацию "сфабрикованной".
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