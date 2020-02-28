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На Колыме запретили продажу алкоголя в связанные с молодежью праздники
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РИА Новости

На Колыме запретили продажу алкоголя в связанные с молодежью праздники

08:57 28.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете . Архивное фото
МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной Думы в пятницу приняли поправки в региональный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", запрещающие продажу алкоголя в пять праздничных дней, сообщает официальный сайт главного законотворческого органа Колымы.
Магаданская область в последние годы регулярно оказывается на первых строчках антирейтинга по потреблению алкоголя на душу населения. Власти региона объясняли это большим количеством вахтовиков и нежеланием местных элит из-за личной заинтересованности бороться с продажей спиртного.
"Колымским магазинам запретили продавать спиртные напитки в День Российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября)", - говорится в сообщении.
Поясняется, что поправки в региональный закон прошли обсуждение в общественных палатах региона, колымчане выразили свою позицию посредством интернет-голосования на сайте правительства.
"Именно такие меры будут эффективными. Считаю, ограничивать время продажи нельзя - это будет стимулировать нелегальную торговлю спиртным. А обеспечить спокойствие в праздники - важно. Нужно продолжить работу над законом", - цитирует сайт регионального парламента первого заместителя председателя Магаданской областной Думы Александра Басанского.
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