На Колыме запретили продажу алкоголя в связанные с молодежью праздники

МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной Думы в пятницу приняли поправки в региональный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", запрещающие продажу алкоголя в пять праздничных дней, сообщает официальный сайт главного законотворческого органа Колымы.

Магаданская область в последние годы регулярно оказывается на первых строчках антирейтинга по потреблению алкоголя на душу населения. Власти региона объясняли это большим количеством вахтовиков и нежеланием местных элит из-за личной заинтересованности бороться с продажей спиртного.

"Колымским магазинам запретили продавать спиртные напитки в День Российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что поправки в региональный закон прошли обсуждение в общественных палатах региона, колымчане выразили свою позицию посредством интернет-голосования на сайте правительства.