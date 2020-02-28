В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

"27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш Шам"* предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.