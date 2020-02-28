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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T08:58+0300
https://ria.ru/20200228/1565308534.html
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067997_0:301:2904:1935_1036x0_80_0_0_900707cacef0afd59c3de2c4b0046a41.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

08:48 28.02.2020 (обновлено: 08:58 28.02.2020)
110100
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
"27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш Шам"* предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром с целью исключения любых угроз безопасности.
"В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", - добавляется в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Обострение ситуации в ИдлибеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Идлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Так это они совместно с турками наступали. Почему тогда статья носит не такой заголовок: "В Минобороны рассказали о скоординированном наступлении террористов в Идлибе при поддержке одной из стран членов НАТО".
28 февраля, 09:54
Leonid
6322001
Султан давай до свидания! =)
28 февраля, 09:02
САСлавик А
4440001
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