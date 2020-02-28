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Дворкович может покинуть совет директоров РЖД, пишет "Коммерсант"
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РИА Новости

Дворкович может покинуть совет директоров РЖД, пишет "Коммерсант"

08:37 28.02.2020 (обновлено: 08:41 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и первый замминистра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин могут сменить в совете директоров РЖД замминистра экономического развития Михаила Расстригина и председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как пишет издание, Минтранс формирует предложения по кандидатам в совет директоров РЖД, который должен быть переизбран летом. Отмечается, что неизвестно, сохранит ли свое место в совете его нынешний председатель Максим Акимов, назначенный 4 февраля этого года гендиректором "Почты России". По словам источника газеты, обсуждается избрание на пост главы совета директоров РЖД первого вице-премьера Андрея Белоусова как нового куратора транспорта в правительстве.
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"С момента создания в 2003-м и до 2010 года совет директоров ОАО РЖД возглавлял вице-премьер Александр Жуков, в 2011–2014 годах — управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, а в 2015-м на пост заступил господин Дворкович. С тех пор по традиции его занимает профильный вице-премьер", - отмечает газета.
Уточняется, что Файзуллин в совете директоров РЖД будет представлять интересы вице-премьера Марата Хуснуллина. Файзуллин являлся заместителем Хуснуллина на посту министра строительства Татарстана с 2005 по 2010 год. В Минтрансе изданию сообщили, что комментарии преждевременны.
РЖД созданы 1 октября 2003 года. Все 100% акций компании принадлежат РФ.
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Максим РешетниковАркадий ДворковичРЖДРоссияЭкономика
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