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В ДТП в Томской области погиб ребенок
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РИА Новости

В ДТП в Томской области погиб ребенок

08:32 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 фев - РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла, еще четыре человека попали в больницу после лобового столкновения автомобилей на трассе в Томской области, сообщает в пятницу УМВД по области и областной минздрав.
По данным УМВД по региону, вечером в четверг на 159-м километре автодороги Томск-Колпашево автомобиль Suzuki Liana под управлением 31-летней женщины-водителя в условиях сильного снегопада выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volga Siber под управлением 54-летнего водителя. В результате 37-летняя женщина-пассажир автомобиля Volga, водитель Suzuki и двое детей (двух и шести лет), находившихся на заднем сидении автомобиля Suzuki в детских удерживающих устройствах, с травмами доставлены в больницу. Десятилетняя девочка, находившаяся на заднем сидении автомобиля Suzuki, погибла на месте происшествия. Ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности.
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"В палате интенсивной терапии находятся шестилетняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. После обследования и консультации специалистов районной больницы с томскими коллегами было принято решение транспортировать ребенка в больницу скорой медицинской помощи №2 для получения профильной медицинской помощи. Сегодня машиной санавиации девочка будет доставлена в БСМП №2", - сообщает облминздрав.
В министерстве отметили, что в хирургическом отделении Кривошеинской районной больницы находятся 31-летняя женщина и двухлетняя девочка. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
В областном минздраве отметили, что всего в аварии пострадали шесть человек, из которых 10-летняя девочка погибла на месте до приезда бригады скорой помощи, еще один пострадавший - мужчина 29 лет - от госпитализации отказался.
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