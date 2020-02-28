В ДТП в Томской области погиб ребенок

НОВОСИБИРСК, 28 фев - РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла, еще четыре человека попали в больницу после лобового столкновения автомобилей на трассе в Десятилетняя девочка погибла, еще четыре человека попали в больницу после лобового столкновения автомобилей на трассе в Томской области , сообщает в пятницу УМВД по области и областной минздрав.

По данным УМВД по региону, вечером в четверг на 159-м километре автодороги Томск-Колпашево автомобиль Suzuki Liana под управлением 31-летней женщины-водителя в условиях сильного снегопада выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volga Siber под управлением 54-летнего водителя. В результате 37-летняя женщина-пассажир автомобиля Volga, водитель Suzuki и двое детей (двух и шести лет), находившихся на заднем сидении автомобиля Suzuki в детских удерживающих устройствах, с травмами доставлены в больницу. Десятилетняя девочка, находившаяся на заднем сидении автомобиля Suzuki, погибла на месте происшествия. Ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности.

"В палате интенсивной терапии находятся шестилетняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. После обследования и консультации специалистов районной больницы с томскими коллегами было принято решение транспортировать ребенка в больницу скорой медицинской помощи №2 для получения профильной медицинской помощи. Сегодня машиной санавиации девочка будет доставлена в БСМП №2", - сообщает облминздрав.

В министерстве отметили, что в хирургическом отделении Кривошеинской районной больницы находятся 31-летняя женщина и двухлетняя девочка. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.