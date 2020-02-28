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В ЛНР без электричества остались почти три тысячи квартир и домов
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РИА Новости

В ЛНР без электричества остались почти три тысячи квартир и домов

08:24 28.02.2020
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаБрошенный дом в деревне на Донбассе
Брошенный дом в деревне на Донбассе
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Почти три тысячи абонентов остались без электричества в пяти населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики в результате аварийных отключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.
"В результате аварийного отключения трансформаторной подстанции без электроснабжения остались частично город Свердловск, поселки Шахтерский и Ленинский, село Устиновка - всего 2770 абонентов", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, также без электроснабжения остались 169 абонентов в городе Зимогорье.
"Ремонтные работы запланированы на 28 февраля", - добавили в МЧС.
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