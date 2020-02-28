В ЛНР без электричества остались почти три тысячи квартир и домов

ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Почти три тысячи абонентов остались без электричества в пяти населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики в результате аварийных отключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.
"В результате аварийного отключения трансформаторной подстанции без электроснабжения остались частично город Свердловск, поселки Шахтерский и Ленинский, село Устиновка - всего 2770 абонентов", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, также без электроснабжения остались 169 абонентов в городе Зимогорье.
"Ремонтные работы запланированы на 28 февраля", - добавили в МЧС.
27 февраля, 14:51Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса