ЛНР заявила об одном обстреле за сутки

ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 26 февраля украинские силовики также один раз нарушили режим тишины.
"За 27 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Голубовское.
27 февраля, 18:42Житель ЛНР погиб, подорвавшись на мине у линии соприкосновения