В Таиланде зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

БАНГКОК, 28 фев – РИА Новости. Еще один случай заражения Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Таиланде , общее количество достигло 41, сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.

"Еще один случай заражения подтвержден, это сорок первый случай в Таиланде. Пациент – 25-летний гражданин Таиланда, туристический гид, недавно посетивший с тургруппой Южную Корею", - сообщил он, добавив, что в пятницу еще один пациент был выписан из больницы в связи с полным выздоровлением.

"Таким образом, с начала вспышки инфекции в Китае, у нас 41 случай заражения, в 28 случаях пациенты уже выздоровели, 13 находятся в инфекционных отделениях больниц и проходят лечение", - уточнил он.

Канчанапхимай и другие руководящие работники министерства, выступившие на брифинге, призвали население к проявлению социальной ответственности и честности при обращении за помощью к медицинским работникам с симптомами простудных заболеваний. Они отметили недопустимость умолчания о недавнем посещении стран с наибольшей вероятностью заражения коронавирусом, в том числе Китая, Японии, Южной Кореи и Сингапура.