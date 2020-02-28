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В Таиланде зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

08:11 28.02.2020 (обновлено: 08:13 28.02.2020)
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом. Архивное фото
БАНГКОК, 28 фев – РИА Новости. Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Таиланде, общее количество достигло 41, сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.
"Еще один случай заражения подтвержден, это сорок первый случай в Таиланде. Пациент – 25-летний гражданин Таиланда, туристический гид, недавно посетивший с тургруппой Южную Корею", - сообщил он, добавив, что в пятницу еще один пациент был выписан из больницы в связи с полным выздоровлением.
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"Таким образом, с начала вспышки инфекции в Китае, у нас 41 случай заражения, в 28 случаях пациенты уже выздоровели, 13 находятся в инфекционных отделениях больниц и проходят лечение", - уточнил он.
Канчанапхимай и другие руководящие работники министерства, выступившие на брифинге, призвали население к проявлению социальной ответственности и честности при обращении за помощью к медицинским работникам с симптомами простудных заболеваний. Они отметили недопустимость умолчания о недавнем посещении стран с наибольшей вероятностью заражения коронавирусом, в том числе Китая, Японии, Южной Кореи и Сингапура.
"Некоторые больные предпочитают при обращении к врачу умалчивать о посещении этих стран, и это напрямую ведет к дальнейшим заражениям, как случилось с одним из наших пациентов, который сразу не сообщил врачам о недавнем посещении Японии вместе с женой, в результате чего заразил и жену и своего внука, причем почти 30 человек медперсонала, которые контактировали с ним в обычной больнице до перевода в инфекционный центр, вынужденно оказались в карантине", - сказал журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения Тхависин Висануйотхин.
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